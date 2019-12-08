شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من الخليل والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، فلسطينيين بينهم طالبة من الخليل. وذكرت مصادر أمنية في الخليل ، أن قوات الاحتلال المتمركزة في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف اعتقلت الطالبة أفنان أبو اسنينة ، وهي في طريقها لمدرستها، على حاجز أبو الريش بحجة حيازتها سكينًا، كما قامت أيضًا بإعتقال الشاب مجدي عبد الكريم صباح من خربة قلقس في المنطقة الجنوبية من المدينة .

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