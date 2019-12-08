الداخلية: تدمير ثلاثة أوكار لداعش في كركوك كانت تستخدم لخزن الأسلحة

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، تدمير ثلاثة أوكار لتنظيم "داعش" في محافظة كركوك، مبينة أن تلك الأوكار كانت تستخدم في خزن الأسلحة والعتاد ومواد الدعم اللوجستي. وقال إعلام الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تتمكن من تدمير ثلاثة أوكار لداعش في محافظة كركوك كان يستخدمها العناصر الإرهابية في خزن الاسلحة والعتاد ومواد الدعم اللوجستي".



وأضاف البيان، أن "ذلك جاء من خلال تسخير المصادر السرية والجهد الاستخباري لمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية"، مشيراً إلى "إتلاف المواد الموجودة بداخل الأوكار بالكامل".

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