صحيفة ألمانية: الاحتجاجات تصيب نظام إيران بـ"الذعر"

قالت صحيفة تاغس شبيغل الألمانية، الأحد، إن الاحتجاجات الشعبية في إيران، أصابت نظام طهران بـ"الذعر"، لافتة إلى أنه "الأكثر قمعا في العالم".

وأضافت الصحيفة أن "إيران تملك أكثر النظم قمعا في العالم"، مستندة إلى التعاطي المفرط من قبل نظام طهران مع الاحتجاجات التي تضرب البلاد منذ شهر بما "يعكس مستوى الرعب والخوف في أروقة الحكم".

ومضت قائلة: "النظام الإيراني يشعر بالخوف بشكل متزايد، ويتخوف من فقدان السلطة لصالح المحتجين؛ لذلك يرد بوحشية شديدة".

ونقلت الصحيفة عن فينتسل مشيلكسي، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في ألمانيا، قوله: "الاحتجاجات في إيران تظهر كم اليأس والغضب في الشارع من النظام".

وطالب مشيلكسي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث القمع التي جرت في شوارع إيران، قائلا: "أعداد القتلى والمصابين أكبر بكثير مما هو معروف".

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وقال: "لا يمكن اعتبار إيران دولة دستورية أبدا، فغالبا ما يتم إسقاط أحكام القضاء، على سبيل المثال؛ لأنها لا تناسب الحرس الثوري أو لا تعجبه".

مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في ألمانيا أوضح أيضاً أن "النظام الإيراني هو نظام عصابات، تحاول كل منها فرض سطوتها وتحقيق مصالحها".





وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة الماضية أن لديها تسجيلا مصورا يظهر فيما يبدو قوات أمن إيرانية "تطلق النار لقتل" متظاهرين غير مسلحين، خلال احتجاجاتهم الأخيرة في البلاد.

وأكدت المنظمة الأممية مقتل 208 أشخاص واعتقال ما لا يقل عن 7 آلاف متظاهر منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في إيران منتصف الشهر الماضي، داعية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين.

وضربت الاحتجاجات في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مدنا عدة، بعدما أعلنت الحكومة رفع أسعار الوقود بنسبة 300%، وامتدت إلى 100 مدينة في 25 محافظة بجميع أنحاء البلاد، وخلفت مئات القتلى والجرحى.