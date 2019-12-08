إصابة منسق مظاهرات كربلاء بانفجار عبوة ناسفة

أصيب عضو تنسيقية محافظة كربلاء للحراك المدني المستقل، الأحد، بجروح، جراء انفجار عبوة لاصقة في سيارته.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن شهود عيان أن العبوة الناسفة انفجرت في سيارة الدكتور مهند الكعبي، وهو أستاذ جامعي، أثناء وقوفه قرب مركز "بن توه" للتسوق العائلي في حي سيف سعد (5 كم جنوب مركز المدينة القديمة).

وتداول نشطاء صور الدكتور مهند بعد إصابته بجروح مختلفة نقل على إثرها إلى مستشفى الحسيني للعلاج، فيما بدت على سيارته أضرار كبيرة نتيجة الانفجار.

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وتشهدت محافظة كربلاء، على غرار العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، مظاهرات واحتجاجات، منذ أكتوبر/تشرين الأول، تخللها أعمال عنف وإطلاق نار حي على المحتجين الذين يطالبون بإزاحة الطبقة السياسية الحاكمة وإنهاء نفوذ طهران على صناعة القرار في البلاد.

وأغلق طلبة محتجون البوابة الرئيسية لـ"جامعة كربلاء"، الأحد، ومنعوا الدخول إليها، كما منعوا دخول الطلبة والكوادر التدريسية والموظفين إلى حرمها، ضمن انتفاضة طلابية تشهدها العديد من المدن العراقية احتجاجا على قتل واستهداف عناصر الأمن والمليشيات المسلحة الموالية لإيران للمتظاهرين السلميين في الساحات، لا سيما ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد، الجمعة، وأسفرت عن مقتل 24 وإصابة 70 شخصا.

ومنذ انطلاق الاحتجاجات في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، قتل نحو 500 شخصا، معظمهم من المتظاهرين، وأصيب نحو 20 ألفا بجروح استنادا إلى مصادر طبية وأخرى من الشرطة.