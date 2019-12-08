مجزرة "السنك" وانتهاكات إيران.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" ليوم الأحد، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: ارتفاع ضحايا "مجزرة السنك والخلاني" بالعراق إلى 24 قتيلا، والممثلة الأممية بالعراق تدين "مجزرة السنك" وتطالب بمحاكمة الجناة، وإيران تواصل انتهاكاتها.. جيل جديد من "الطرد المركزي" قريبا، وواشنطن: علاقتنا بالسعودية استراتيجية ونراقب إيران، والخارجية الليبية تجدد رفضها لمذكرتي أردوغان والسراج، ونائب لبناني يطالب بحكومة إنقاذ ويحذر: "قد نتجه للأسوأ"، وواشنطن تكذب نتنياهو: لم نبحث خطط ضم أراض بالضفة، وترامب: نواجه إيران أكبر رعاة الإرهاب في العالم، وحقوقيون ليبيون: مذكرتا السراج وأردوغان تخالفان المواثيق الدولية.

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كما تقرأون: "تليجراف": مقتل قيادي بارز في" تحرير الشام" شمالي سوريا، وإضراب عمال النقل يغلق طرقا بفرنسا واشتباكات مع"السترات الصفراء"، وقرقاش: إدانة السعودية الفورية لجريمة فلوريدا "خير رد" من المملكة، وجامعات إيران تنتفض ضد قمع نظام خامنئي، ومرشح رئاسي بالجزائر لـ"العين الإخبارية": الانتخابات ستنقذ البلاد، ونتنياهو يدعو لانتخابات مباشرة لمنصب رئيس الوزراء، والعفو الدولية: مجزرة وسط بغداد ضد المتظاهرين "هجمات منسقة"، ومقتل 60 إرهابيا في هجمات للجيش الليبي خلال يومين، وقصف إسرائيلي على غزة بعد إطلاق 3 صواريخ من القطاع، وترامب: كيم لا يرغب بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، والجيش الليبي يعلن سقوط إحدى طائراته غربي طرابلس.

وفي الاقتصاد تطالعون: مفاوضات التجارة بين أمريكا والمكسيك وكندا تصل لمرحلة حاسمة، وارتفاع العملات الرقمية المشفرة أمام الدولار، واتفاق أولي بين أوكرانيا وصندوق النقد على قرض بـ5.5 مليار دولار، والذهب الأحمر.. من غزة إلى أسواق الخليج، وحرب التجارة.. البنك الدولي يخضع لرغبة ترامب ويخفض إقراضه للصين، ورئيس البنك الدولي يدعم مساعي إعفاء السودان من ديونها، ومنتدى عالمي للمشاريع في دبي يبحث التنوع الاقتصادي.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات وغيرها.

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