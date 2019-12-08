ترامب: بعض يهود أمريكا لا يحبون إسرائيل بما يكفي

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بعض اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية لا يحبون إسرائيل بما يكفي.

وقال ترامب، خلال كلمته بالقمة الوطنية للمجلس الإسرائيلي الأمريكي في ولاية فلوريدا: “علينا أن نجعل شعب بلدنا، هذا البلد، يحب إسرائيل أكثر، لأن لدينا أشخاصًا يهود وهم شعب عظيم، لا يحبون إسرائيل بما فيه الكفاية، كما تعلمون".

واهتمت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الأحد، بتصريحات ترامب وأفردت مساحات كبيرة لها.

وفي إشارة إلى إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قال ترامب موجها كلامه لآلاف النشطاء اليهود الأمريكيين"لقد صوت الكثيرين منكم لصالح أناس في الإدارة السابقة".

وكانت تقارير أشارت إلى أن أعدادا كبيرة من اليهود الأمريكيين صوتوا في الانتخابات الأمريكية لصالح المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وبحسب تقديرات إسرائيلية فإن هناك قرابة 6 ملايين يهودي في الولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف ترامب: "في يوم من الأيام سيكون عليكم توضيح ذلك لي لأنني لا أعتقد أنهم أحبوا إسرائيل أكثر من اللازم، أنا آسف" في إشارة إلى الديمقراطيين.

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وتابع أن "العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل هي أقوى من أي وقت مضى، لم يكن لدى الدولة اليهودية صديق أفضل من رئيسكم".

وسبق لترامب أن لقي انتقادات حادة من الجماعات اليهودية الأمريكية بعد أن قال في شهر أغسطس/آب الماضي إن اليهود الأمريكيين الذين صوتوا للحزب الديمقراطي "جاهلون أو غير مخلصين لإسرائيل".

ورد الحاضرون بهتاف "4 سنوات أخرى، في إشارة إلى إعادة انتخابه رئيسا في الانتخابات التي تجري عام 2020.

وكرر ترامب تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الشهر الماضي، بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ليست مخالفة للقانون الدولي.

وزعم ترامب أن "القانون الدولي لا يحظر المستوطنات في الضفة الغربية".

وفي إشارة إلى الخطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي المعروفة بـ"صفقة القرن" قال ترامب: "لقد قيل لي إن اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين هو أصعب شيء. إذا لم يتمكن جاريد كوشنر من القيام بذلك، فلا يمكن القيام به".

وكوشنر هو كبير مساعدي الرئيس الأمريكي وصهره وهو المكلف بوضع الخطة.

واستذكر ترامب إنه أول رئيس يجرؤ على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وأنه من اعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.