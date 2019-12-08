السلطات التركية تعلن ضبط 76 مهاجرا غير نظامي غربي البلاد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أفادت مصادر أمنية تركية بأن السلطات ضبطت اليوم الخميس 76 مهاجرا غير نظامي في ولاية باليكسير غربي البلاد.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصادر القول إن فرق قوات الدرك رصدت مجموعة من المهاجرين قرب قرية "كوجوك كوي" بقضاء آيفاجيك التابع للولاية، وضبطت 32 مهاجرا 25 منهم يحملون جنسية الكونغو وسبعة منهم سوريون.

وفي عملية منفصلة، ضبطت فرق الدرك 44 مهاجرا غير نظامي يحملون الجنسية الأفغانية، بعد تلقي بلاغ بوجودهم في قرية بوستانجي بالولاية.

ولفتت المصادر إلى أن الفرق ضبطت ثلاثة أشخاص في الحادثتين يعتقد أنهم من مهربي البشر.

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وتعد تركيا معبرا رئيسيا للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الوصول إلى أوروبا.

وكان الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق مع تركيا عام 2016 ينص على تشديد أنقرة الرقابة على حدود البلاد، مقابل الحصول على مساعدات مالية لدعم اللاجئين الذين تستضيفهم تركيا على أراضيها.

ووفقا للبيانات التركية، فقد تم خلال عام 2018 ضبط أكثر من 250 ألف مهاجر غير نظامي، وقامت السلطات بترحيل نحو 54 ألف مهاجر إلى بلدانهم.