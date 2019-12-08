مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد مبادرة وطنية للتسامح

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، في إجتماعه اليوم الأحد، بالعاصمة أبوظبي، برئاسة الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي .

Advertisements وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدات له بتويتر، "ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبي اعتمدنا خلاله مبادرة وطنية للتسامح تهدف لمواءمة سياساتنا وبيئة العمل وكافة الإجراءات مع كون الامارات حاضنة عالمية للتسامح" .. وأضاف "وكلفنا معالي عبدالرحمن العويس رئاسة الهيئة العامة للرياضة .. واعتمدنا انشاء مجلس الامارات للأمن الغذائي للإشراف على تطبيق استراتيجية الأمن الغذائي بالدولة" . وتابع "كما خرجنا اليوم الدفعة الأولى من خبراء التسامح من مواطني الدولة عن طريق المعهد الدولي للتسامح التابع لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" .

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