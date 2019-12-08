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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نبيل الصوفي : الإخوان أما في ورطة أو يستعدون لجريمة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
علق رئيس تحرير موقع نيوز يمن الإخباري، الإعلامي، نبيل الصوفي على الدعوات التي اطلقها قيادات ونشطاء لوحدة الصف بين حزبي المؤتمر والاصلاح.
وقال الصوفي في تغريدة له "لما يطالب اخواني بوحدة الصف، هو اما وقع في ورطة او يستعد لجريمة" .. لافتاً إلى أن وحدة الصف عندهم هي باطنية للاختباء.
وأضاف الصوفي "اما المؤتمريون فوحدة الصف عندهم الان هي محاولة الحصول على مستحقات مالية من علي محسن" .
وتابع قائلاً "واحسن شيء انه لا عاد للاصلاح قيمة ولا مع المؤتمر صف، رجعوا صنعاء والا ما لابتكم قيمة كلكم" .
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