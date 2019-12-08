شكرا لقرائتكم "حلاق الحراك"..يحارب السرطان بالمشفى والفساد بالتحرير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدو أن القصص المؤثرة في الحراك العراقي ستبقى مستمرة مع كل يوم من أيامه، لتترك بصماتها عبر مواقع التواصل التي بدورها تنقلها للعالم.

الجديد اليوم أن صحافيا عراقيا نشر مقطع فيديو لشاب عراقي يمتهن "الحلاقة" ويمارس مهنته في ساحة التحرير في العاصمة بغداد، يحلق للمتظاهرين المحتشدين المطالبين بالتغيير.

المؤلم بالأمر أن هذا الشاب واسمه حمد، مصاب بمرض السرطان منذ أربع سنوات، كما أوضح في الفيديو الذي نشره الصحافي عبر تويتر.

وقال حمد إنه يحارب السرطان في المستشفى بنفس الإصرار الذي يحارب به الفساد في بلده العراق.

كما أضاف أنه أراد أن يستغل مهنته لمساعدة المتظاهرين، فيكون بجانبهم يخدمهم ويطالب بحقوقه المسلوبة، بحسب تعبيره.

أيضا نوه بأن مرضه لم يمنعه لحظة من أداء واجبه، فهو ماكث في ساحة التحرير منذ 25 يوما، أي من أيام الحراك الأولى.

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وأشار إلى أن علاجه ينقطع كل 6 أشهر في المستشفيات، كما أنه باهظ الثمن على الرغم من عدم استمراريته، فجهاز التحاليل موجود إلا أن مواد التحاليل مفقودة تقريبا، فكيف يعمل جهاز دون مواد؟.

كذلك لفت إلى أن علاجه يستلزم مليون دينار عراقي شهريا تقريبا، وأنه يعمل لتوفير العلاج، مؤكدا أن هناك عراقيين لا يستطيعون دفع مستلزمات الطعام أولا كي يؤمنوا تكاليف العلاج.

إلى ذلك، أوضح أنه بحاجة لإجراء تحاليل كل 6 أشهر فهو مصاب بالمرض منذ حوالي 4 سنوات، مكث منهم سنتين دون تحاليل لعدم قدرته على دفع التكاليف.

قتلى وجرحى

يذكر أن مسلحين مجهولين شنوا هجوماً على المتظاهرين في بغداد، الجمعة، وسيطروا لفترة وجيزة على مبنى يحتلونه منذ أسابيع قرب جسر السنك.

وأشار شهود عيان في حينه إلى أن المسلحين دخلوا المبنى وأطلقوا النار منه باتجاه جسر السنك حيث تتمركز القوات الأمنية.

إلى ذلك يعيش العراق حراكا شعبيا انطلق منذ أسابيع، في البداية احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية، ليتحول لاحقاً إلى المطالبة بتغيير الحكومة، ووقف التدخلات الإيرانية، خلّف مئات القتلى وآلاف الجرحى.