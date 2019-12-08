الشرطة الهندية: مقتل 35 شخصا على الأقل في حريق مصنع في نيودلهي

أعلنت الشرطة الهندية "مقتل 35 شخصًا على الأقل، جراء اندلاع حريق في مصنع في العاصمة الهندية نيودلهي".
وكشف نائب قائد جهاز الإطفاء في نيودلهي سونيل تشودري، لوكالة "فرانس برس"، "أنّنا أنقذنا أكثر من 50 شخصًا"، مبيّنًا أنّ "عمّالًا كانوا نائمين داخل هذا المبنى المكوّن من أربع أو خمس طبقات"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ إخماد الحريق بينما لا تزال عمليّات الإنقاذ جارية".
من جهته، أوضح مسؤول الشرطة في سدار بازار، لـ"فرانس برس"، أنّ "جميع من تمّ إنقاذهم نقلوا إلى مستشفيات محليّة قريبة، والبعض لا يزال في حالة خطرة"، منوّهًا إلى أنّ "أكثر من توفّوا كانوا نائمين عند اندلاع الحريق وماتوا اختناقًا".
وتتواجد عادةً العديد من المصانع ووحدات التصنيع الصغيرة في الأحياء القديمة والمكتظة من المدن الهندية الكبرى، حيث تُعدّ أسعار الأراضي أرخص نسبيًّا. وينام عادةً العمال الفقراء، معظمهم من المهاجرين، في هذه الوحدات.
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