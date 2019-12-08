نتانياهو: حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن

اعتبر رئيس ​الحكومة الاسرائيلية​ ​بنيامين نتانياهو​ بإنه "يجب فرض القانون الإسرائيلي على غور ​الأردن​ وشرعنة كافة المستوطنات"، مهددًا بـ"عملية كبيرة" في غزة إذا لم يتوقف إطلاق ​الصواريخ​.

واشار نتانياهو الى أنه "تم طرح هذا الموضوع خلال اللقاء مع وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ ولم تطرح خطة مفصلة"، في لشبونة، يوم الأربعاء الماضي. واعتبر أنه "مثلما أردت اعترافا أميركيا بسيادتنا في ​هضبة الجولان​، أريد اعترافا أميركيا بسيادتنا في غور الأردن. وحان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن".

وتابع ​نتنياهو​، الذي تحدث في ​مؤتمر​ صحيفة "ماكور ريشون" اليمينية، أن "إدارات أميركية قالت لي بما يتعلق ب​الضفة الغربية​ المحتلة إنه "لن يُهدم حجر واحد" في المستوطنات، وقد تصديت للضغوط ولم نقتلع أحدا ورفعنا عدد السكان المستوطنين".