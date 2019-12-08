نتانياهو: حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن

اعتبر رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو بإنه "يجب فرض القانون الإسرائيلي على غور الأردن وشرعنة كافة المستوطنات"، مهددًا بـ"عملية كبيرة" في غزة إذا لم يتوقف إطلاق الصواريخ.
واشار نتانياهو الى أنه "تم طرح هذا الموضوع خلال اللقاء مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ولم تطرح خطة مفصلة"، في لشبونة، يوم الأربعاء الماضي. واعتبر أنه "مثلما أردت اعترافا أميركيا بسيادتنا في هضبة الجولان، أريد اعترافا أميركيا بسيادتنا في غور الأردن. وحان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن".
وتابع نتنياهو، الذي تحدث في مؤتمر صحيفة "ماكور ريشون" اليمينية، أن "إدارات أميركية قالت لي بما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة إنه "لن يُهدم حجر واحد" في المستوطنات، وقد تصديت للضغوط ولم نقتلع أحدا ورفعنا عدد السكان المستوطنين".
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