جنبلاط: التحية للشهيد جبران التويني شهيد الحرية ولشهداء الحرية في كل مكان

وجه رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "التحية للشهيد ​جبران التويني​ شهيد الحرية ولشهداء الحرية في كل مكان".

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