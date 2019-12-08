طلب بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس البطريرك يوحنا العاشر يازجي، "الإصغاء إلى مطالب الحراك"، لافتًا إلى "أنّنا نصلّي الى جميع المسؤولين لتشكيل حكومة لإنقاذ لبنان من الأزمة الخانقة".
وشدّد في عظته خلال ترؤسه قداسًا إلهيًّا في البلمند، على أنّ "لبنان على مفترق طرق وينادينا جميعًا مسؤولين ومواطنين وحراكًا ومسلمين ومسيحيين أن نتحمّل مسووليّتنا التاريخيّة"، مؤكّدًا "أنّنا اليوم أحوج ما نكون به إلى الوحدة". وركّز على أنّ "التكاتف هو المنقذ من الوضع الراهن، في حين أن تقاذف المسؤوليّة يؤدّي إلى ما لا يُراد".
كانت هذه تفاصيل خبر اليازجي: لبنان على مفترق طرق وينادينا جميعا أن نتحمل مسووليتنا والتكاتف هو المنقذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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