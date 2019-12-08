السيد عن الاستشارات النيابية غدا: مسرحية هزلية بإخراج رديء

لفت النائب ​جميل السيد​، إلى أنّ "غدًا استشارات نيابيّة، مسرحيّة هزليّة بإخراج رديء". وركّ. في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّهم "قالوا في الأخبار إنّ المرشّح للتكليف مستاء من الغموض والجرجرة. أصلًا لا يوجد شيء اسمه مرشّح للتكليف لا في ​الدستور​ ولا في الأعراف"، مشيرًا إلى أنّهم "قالوا بالأخبار أيضًا: إطمئنّوا يا ناس، المرشّح لا يزال صامدًا. "أصلًا مين سائل؟ قَصقِص وَرَق ساويهُم ناس".

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