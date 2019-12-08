حسن مراد: الحريص على البلد يقابل الايجابية بمثلها

اشار وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "عندما تسعى ​القوى الوطنية​ الى تكليف شريكها بالتسوية ​تشكيل الحكومة​ فلأنها تدرك جيدا ان نظرية الإلغاء سقطت، ولأنه مسؤول عن الوضع، ولأن الوقت لا يسمح بتسجيل النقاط. في إختصار الحريص على البلد لا يضيع الفرص ويقابل الإيجابية بمثلها، بخاصة إذا كان سببا أصيلا في ما وصلنا اليه من انهيار اقتصادي".

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