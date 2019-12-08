شعبة المعلومات توقف بالجرم المشهود مروج مخدرات ينشط في قضاء المتن

اعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، انه ضمن إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في مجال مكافحة عمليات ترويج المخدرات في جميع المناطق اللبنانية. ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت قطعات هذه الشعبة الى تحديد هوية مروّج ينشط في قضاء المتن، ويدعى: و. ط. (مواليد عام 1985، سوري).
وذكرت انه بتاريخ 3/12/2019، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت قوة من شعبة المعلومات من توقيفه في محلة سد البوشرية أثناء قيامه بترويج المخدرات في المحلة المذكورة على متن سيارته نوع "شانغان"، بتفتيشه عثر بحوزته على مظروفين بداخلهما مادة الكوكايين زنة الظرف الواحد حوالي /1,4/غ قائم، هاتف خليوي ومبلغ مالي. وبتفتيش منزله في المحلة ذاتها جرى ضبط: /٥٣/ مظروفا بداخلها مادتي باز كوكايين وكوكايين زنة الظرف الواحد حوالي /١/ غ قائم، قطعة عدد /٢/ من مادة حشيشة الكيف زنتهما حوالي/85/غ.
ولفتت الى انه بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج المخدرات في المناطق التالية: الجديدة، سد البوشرية، الفنار، الدورة والدكوانة. وقد أجرى المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على اشارة القضاء.
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