شعبة المعلومات توقف بالجرم المشهود مروج مخدرات ينشط في قضاء المتن

اعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، انه ضمن إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ في مجال مكافحة عمليات ترويج ​المخدرات​ في جميع المناطق اللبنانية. ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت قطعات هذه الشعبة الى تحديد هوية مروّج ينشط في ​قضاء المتن​، ويدعى: و. ط. (مواليد عام 1985، سوري).

وذكرت انه بتاريخ 3/12/2019، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت قوة من شعبة المعلومات من توقيفه في محلة ​سد البوشرية​ أثناء قيامه بترويج المخدرات في المحلة المذكورة على متن سيارته نوع "شانغان"، بتفتيشه عثر بحوزته على مظروفين بداخلهما مادة ​الكوكايين​ زنة الظرف الواحد حوالي /1,4/غ قائم، هاتف خليوي ومبلغ مالي. وبتفتيش منزله في المحلة ذاتها جرى ضبط: /٥٣/ مظروفا بداخلها مادتي باز كوكايين وكوكايين زنة الظرف الواحد حوالي /١/ غ قائم، قطعة عدد /٢/ من مادة ​حشيشة الكيف​ زنتهما حوالي/85/غ.

ولفتت الى انه بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج المخدرات في المناطق التالية: ​الجديدة​، سد البوشرية، ​الفنار​، ​الدورة​ و​الدكوانة​. وقد أجرى المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على اشارة ​القضاء​.