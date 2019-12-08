عبدالله يشكر الكويت على تمويلها الحملة الوطنية لمحاربة الحصبة عند الأطفال

اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "مرة جديدة، تثبت دولة ​الكويت​ الشقيقة، انها تقف إلى جانب ​الشعب اللبناني​ في محنته. وها هي تمول منفردة، الحملة الوطنية لمحاربة الحصبة عند ​الأطفال​، بعد تفشي الحالات في العديد من المناطق اللبنانية. شكرا للكويت، قيادة وشعبا".

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