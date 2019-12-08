تدابير سير في شارع بخعازي- الحمراء بسب بالاشغال

اشارت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، الى انه ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بصيانة وإعادة تأهيل شبكتي تصريف مياه ​الأمطار​ ومجاري ​الصرف الصحي​ في شارع بخعازي - الحمراء، وذلك اعتباراً من تاريخ 9/12/2019 ولمدة شهر تقريباً. وستؤدي هذه الأعمال الى منع المرور في الشارع المذكور، وتحويل السير الى الطرقات الفرعية المجاورة.

واملت المديرية من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال ​قوى الامن الداخلي​، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام.