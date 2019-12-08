تدابير سير في شارع بخعازي- الحمراء بسب بالاشغال

اشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، الى انه ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بصيانة وإعادة تأهيل شبكتي تصريف مياه الأمطار ومجاري الصرف الصحي في شارع بخعازي - الحمراء، وذلك اعتباراً من تاريخ 9/12/2019 ولمدة شهر تقريباً. وستؤدي هذه الأعمال الى منع المرور في الشارع المذكور، وتحويل السير الى الطرقات الفرعية المجاورة.
واملت المديرية من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
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