إخماد النيران داخل مستودعات "exotica" بزوق مصبح ومواصلة عمليات التبريد

ذكرت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ اللبناني أنّ "سكان ​زوق مصبح​ استفاقوا على مشهد سحب الدخان السوداء تغطّي سماء المنطقة. في تمام الساعة 7:30، ورد اتصال إلى غرفة عمليّات المديرية العامة للدفاع المدني أفاد باندلاع النيران داخل مستودعات شركة "exotica" المتخصّصة في مجال النباتات والأشجار في زوق مصبح".

وأوضحت أنّ "على الفور، توجّه عناصر من ​الدفاع المدني​ إلى موقع الحريق وباشروا العمل على إخماد النيران الّتي اندلعت داخل المستودعات المصنوعة على شاكلة البيوت البلاستيكية، والّتي تحوي مختلف أنواع النباتات والأسمدة الزراعيّة وأشرطة الزينة والإضاءة وسواها العديد من المحتويات".

ولفتت إلى أنّه "استُقدمت التعزيزات من آليّات وعناصر من مراكز عدّة. وبعد مواصلة العمليّات لأكثر من ساعتين ونصف الساعة، أثمر تضافر جهود العناصر عن السيطرة بشكل تام على الحريق. ويواصل العناصر العمل على تبريد رقعة الحريق منعًا من تجدّده".