اكد مستشار رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ نديم المنلا ان "الحريري لا يزال متمسكا ب​سمير الخطيب​"، داعيا الى "انتظار كيف تتم الإستشارات النيابية الاثنين".

ولفت ​الملا​ في تصريح تلفزيوني، الى ان "​لبنان​ يعيش أزمة سيولة خانقة ووضعه صعب جدا ويجب عدم التخفيف من وطأة الأمر لإيجاد معالجات سريعة، لذا وجه الحريري الى ​الصين​ و​إيطاليا​ و​تركيا​ و​أميركا​ ومصر وغيرها رسائل لطلب خطوط إئتمان لفتح إعتمادات وشراء مستلزمات الإنتاج".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نديم المنلا: الحريري لا يزال متمسكا بسمير الخطيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.