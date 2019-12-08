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النائب عمرو صدقى يؤكد أهمية التعاون بين الوزارات للارتقاء بالسياحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أهمية التعاون بين كافة الوزارات المعنية للنهوض بصناعة السياحة، والارتقاء بها، متابعا: "اتحادنا قوة، وللمرة الألف لسنا فى مجال اتهام لأحد". 

 

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائب عمرو صدقي أثناء مناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه سياحة الغوص بمصر، بحضور وزير الشباب والرياضة. 

 

وقال صدقى، إن اللجنة انتهت من مشروع قانون السياحة الصحية، تمهيداً لمناقشته خلال الجلسات العامة، مشيراً إلي أهمية دور وزارة الشباب والرياضة فى الشق التأهيلى، وهناك دول استطاعت تحقيق مليارات الدولارات من خلال جلسات المساچ العلاجي. 

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وأضاف رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، فى كلمته : "لدينا طموح الدخول بقوة لمجال السياحة الصحية". 

 

 

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