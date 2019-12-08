شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو صدقى يؤكد أهمية التعاون بين الوزارات للارتقاء بالسياحة والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائب عمرو صدقي أثناء مناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه سياحة الغوص بمصر، بحضور وزير الشباب والرياضة.
وقال صدقى، إن اللجنة انتهت من مشروع قانون السياحة الصحية، تمهيداً لمناقشته خلال الجلسات العامة، مشيراً إلي أهمية دور وزارة الشباب والرياضة فى الشق التأهيلى، وهناك دول استطاعت تحقيق مليارات الدولارات من خلال جلسات المساچ العلاجي.
وأضاف رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، فى كلمته : "لدينا طموح الدخول بقوة لمجال السياحة الصحية".
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