شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "محلية البرلمان" يدعو المحافظين الجدد للتعاون مع النواب وفتح الملفات الملحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بعض الرسائل للمحافظين الجدد، الذين شملتهم حركة المحافظين الأخيرة، وذلك فى إطار مشاركته بورشة العمل التى نظمتها وزارة التنمية المحلية، بمشاركة كافة المحافظين الجدد.

وتضمنت الرسائل ضرورة أن يكون هناك تواصل فعال بين المحافظين، ووزارة التنمية المحلية والوزارات المركزية المعنية ومجلس النواب ومنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، مؤكدا أن المجتمع المدني بطبيعة الحال له دور مؤثر، كما هو موجود فى الإعلام كونه أداة مهمة فى التواصل ونقل الأحداث.

وأشار السجينى، إلى أهم الملفات العاجلة والمهمة التي يجب أن يتعامل معها المحافظون كموضوعات منها منظومة النظافة الجديدة والإشغالات والباعة الجائلين والمواقف العشوائية والتصدي بحسم لمخالفات المباني والتعديات على أراضى وأملاك الدولة فى المهد والتركيز على تعظيم الموارد المالية للمحافظات.

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وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية على أهمية التعامل الجاد والهام فى ملف تقنين أراضى الدولة واستعادة هيبة وحق الدولة وعلى المحافظين التحرك السريع لوقف أى تعديات جديدة، كما تطرق السجيني إلى إنتهاء قانون المحال العامة وجارى العمل على إصدار لائحته التنفيذية موضحا أهميته في تعظيم موارد المحافظات.

وشدد النائب أحمد السجينى على مؤشرات أداء العمل والتعاون والتواصل المستمر بين اللجنة وأعضاء مجلس النواب ووزير التنمية المحلية، حرصًا على حل المشكلات التى تواجه المواطنين، لافتًا إلى أهمية تحديد المحافظين لآليات عمل تحقق التعاون الكامل مع أعضاء مجلس النواب وتساعدهم فى إنجاز مهامهم ونقل المشكلات التي تواجه المواطنين فى دوائرهم لوضع حلول سريعة لها، موجهًا المحافظين بالتعامل مع الطلبات التى يقدمها النواب والتى تكون فى إطار المصلحة العامة فقط .