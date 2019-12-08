شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فايق خلال تكريمه بمجال حقوق الإنسان: الاستقواء بالخارج أمر خسيس للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقال فايق، إن الشبكة العربية لحقوق الإنسان أدت دورا رائعا فى مجال حقوق الإنسان، كما أنها وضعت القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها.

أضاف فايق، أن الشبكة العربية لحقوق الإنسان عليها أن تركز على الاستقلال عن السلطات الثلاثة لأى دولة عربية، كذلك ألا تنسي أن حركة حقوق الإنسان هى حركة وطنية فى المقام الأول، لافتا أن الاستقواء بالخارج عملية خسيسة للغاية.

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جاء ذلك خلال دورة تدريبية نظمتها الشبكة العربية لحقوق الانسان اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة.

بدوره قال علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان، إن محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، كان له دور بارز فى مجال حقوق الانسان لذلك سميت الدورة التدريبية فى هذا المجال تحت اسمه اليوم.