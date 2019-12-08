شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى عاملة النواب" تطالب الحكومة بعرض لائحة قانون المعاشات قبل إصدارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بضرورة عرض اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على لجنة القو العاملة بالبرلمان.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها.

وطالب النائب محمد وهب الله مجلس الوزراء بعدم التوقيع على مشروع اللائحة التنفيذية وإصدارها إلا بعد العرض علي لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وذلك وفقا لاتفاق اللجنة مع وزيرة التضامن الاجتماعي أثناء مناقشات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في اللجنة.

كما طالب وهب الله، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة عرض موقف تنفيذ الحكم القضائي الخاص بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وموافاة اللجنة بموعد صرف هذه العلاوات.

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وتوافق أعضاء لجنة القوي العاملة مع طلب النائب محمد وهب الله، بخصوص عرض مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبخصوص صرف العلاوات الخمسة.

من جانبه، عقب اللواء محمد درويش، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، موضحا أنه سيتواصل مع الوزارة بخصوص اللائحة التنفيذية لمعرفة ما إذا كانت اللائحة انتهت أم لا، أما بالنسبة لحكم الخمس علاوات فتم إرساله لجمعية الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، ومسببات الحكم وتفسيره كان جليا.