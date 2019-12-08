شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر تقرير البرلمان للبحث عن الغاز شمال سيدى جابر المعروض بالجلسات العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر التقرير البرلمانى للجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية، بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة بي أي سي ال (إيجيبت) كوربوريشن، ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال سيدي جابر البحرية بالبحر المتوسط، والمزمع مناقشته بالجلسات العامة للبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، غدا الإثنين.

وطرحت المنطقة ضمن مناطق المزايدة العالمية لعام 2018، وتقدمت كلاً من شركة بي جي دلتا وهي شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين إنجلترا، وشركة بي أي سي ال (إيجيب) كوربوريشن ليمتد، وهي شركة محدودة بالأسهم مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين ماليزيا بغرض وحيد لهذه المنطقة، وتم الموافقة من اللجان المختصة بشركة إيجاس.

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وتضمن العرض، حصول إيجاس علي منحة توقيع غير مستردة تقدر بـ 10 مليون دولار وحد أدنى للاستثمارات خلال فترات البحث يبلغ 180 مليون دولار وحفر عدد 3 أبار وتبلغ نسبة استرداد المصروفات 35% كما يتراوح نصيب شركة إيجاس من زيت الربح بين (65% و76%) ومن غاز الربح بين (65% و76%).