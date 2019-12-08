ننشر تقرير البرلمان للبحث عن الغاز شمال سيدى جابر المعروض بالجلسات العامة

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وطرحت المنطقة ضمن مناطق المزايدة العالمية لعام 2018، وتقدمت كلاً من شركة بي جي دلتا وهي شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين إنجلترا، وشركة بي أي سي ال (إيجيب) كوربوريشن ليمتد، وهي شركة محدودة بالأسهم مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين ماليزيا بغرض وحيد لهذه المنطقة، وتم الموافقة من اللجان المختصة بشركة إيجاس.
وتضمن العرض، حصول إيجاس علي منحة توقيع غير مستردة تقدر بـ 10 مليون دولار وحد أدنى للاستثمارات خلال فترات البحث يبلغ 180 مليون دولار وحفر عدد 3 أبار وتبلغ نسبة استرداد المصروفات 35% كما يتراوح نصيب شركة إيجاس من زيت الربح بين (65% و76%) ومن غاز الربح بين (65% و76%).
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