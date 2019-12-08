غزة تحت القصف.. مقاتلات إسرائيلية تشن 7 غارات على مواقع بالقطاع

استيقظ قطاع غزة، اليوم الأحد، على أصوات القصف، بعدما هاجمت مقاتلات إسرائيلية، فجر اليوم الأحد، موقعين لكتائب القسام، الجناح العسكري، لحركة “حماس”، بعد نحو 3 ساعات على إطلاق قذائف من القطاع باتجاه إسرائيل.

وشنت مقاتلات إسرائيلية نحو 7 غارات على موقع واحد، يتبع لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، شرقي بلدة جباليا، شمالي القطاع، كما أطلقت طائرات مروحية عسكرية، 3 صواريخ باتجاه موقع يقع في مخيم الشاطيء، غربي مدينة غزة.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان أصدره، عقب انتهاء الغارات، إن المقاتلات الحربية هاجمت معسكرا يشتمل على مستودعات ومكاتب ومراكز أمنية، بالإضافة إلى موقع عسكري للقوة البحرية لحركة حماس شمال قطاع غزة.

وأضاف أنه نفذ الغارات ردا على إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة، باتجاه مستوطنات محاذية للقطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن مساء السبت، على أنه رصد إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة، وتم اعتراضها من منظومة القبة الحديدية.