مدرب ولاعبو صانداونز يغادرون الملعب تحت التصفيق وجماهير الوداد “تبهر” الجنوب إفريقيين – فيديو

كعادته في المباريات السابقة، التي يحل فيها ضيفا على الوداد البيضاوي في مباريات عصبة الأبطال الإفريقية، لا يعود بيتسو ميسومان لبلاده في أقصى جنوب القارة السمراء، إلا ويعود محملا بالعديد من الذكريات والصور الجميلة، والتصريحات المثيرة أيضا.

المدرب الجنوب إفريقي، وبعد انتهاء المباراة التي جمعت فريقه، مساء أمس السبت، في ثاني مباريات مجموعات دوري الأبطال، توجه رفقة لاعبيه صوب “الكورفا نورد” من أجل تحية الجماهير الودادية، والتقاط الصور، كما أنهم غادروا الملعب تحت تصفيق الجماهير.

وسبق لموسيماني، أن عبر في الكثير من المناسبات عن إعجابه الكبير بجماهير الفريق الأحمر، كما أنه صرح في أكثر من مرة بأن الجماهير هي أول ما يخيف لاعبيه عندما يحلون بالمغرب.

Advertisements

من جانبها، خلقت جماهير الوداد، كعادتها، أجواء رائعة قبل وأثناء المباراة، فرفعت “تيفوين” اثنين، كما أنها لم تكل ولم تمل من تقديم الدعم النفسي والمعنوي للاعبي الفريق الأحمر طيلة 90 دقيقة.

ويحتل الوداد، بعد تعادله مع صنداونز، المركز الثاني في هذه المجموعة، مناصفة مع اتحاد العاصمة الجزائري، بنقطتين، بينما يتصدر الفريق الجنوب إفريقي .المجموعة برصيد 4 نقاط، في الوقت الذي يحتل فيه فريق بيترو أتليتيكو الأنغولي المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة