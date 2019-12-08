جماهير الزمالك تختار بنشرقي رجل مباراة الفريق في دوري أبطال إفريقيا

اختارت جماهير فريق الزمالك المصري، نجم الفريق المغربي، أشرف بنشرقي، رجل المباراة التي جمعته أمس السبت، بفريق بريميرو أغسوتو الأنغولي، في ثاني مباريات الفريق في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

كتن بنشرقي، قد قاد الزمالك المصري، لتحقيق أول انتصار في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، بعد أن سجل هدفي الانتصار، في مرمى الفريق الانغولي.

وأنهى الفريق المصري الجولة الأولى متقدما بهدف دون رد، وقعه أشرف بنشرقي، في الدقيقة 16 من عمر اللقاء.

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اللاعب السابق للوداد البيضاوي، سيدون اسمه نجما أولا للمباراة، يعد أن سجل ثاني الأهداف، في الدقيقة 68، وهو الهدف الذي انتهت على إيقاعه المباراة.

وبهذا الفوز، حصد الفريق المصري أول ثلاث نقاط في هذه المجموعة، محتلا المركز الثاني خلف مازيمبي الكونغولي المتصدر برصيد 6 نقاط.