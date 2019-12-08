محكمة إيطالية تصدر حكمها ضد إيطاليين قتلا مغربيين رميا بالرصاص

قضت محكمة إيطالية بشمال البلاد، يوم الجمعة، بالسجن المؤبد للإيطاليين، مانويل فيراري وجيانلوكا فورلانيلي، لإدانتهما بقتل شابين مغربيين رميا بالرصاص في عام 2017.
وقالت جريدة Eco di Bergamo الإيطالية، إن الإيطاليين، أدينا بقتل الشاب المغربي، نبيل الكرفي، الذي يبلغ من العمر 25 سنة، وصديقه المغربي أيضا، عبد النصار المرسلي، ذو 23 سنة، وذلك في شهر يوليوز 2017 بمدينة باريانو، على ضفاف نهر سيريو.
وتقول الصحيفة إن المنطقة التي شهدت حادث قتل المغربيين، عرفت بانتشار المخدرات، حيث يتردد عليها تجار المخدرات، وأشارت إلى أن التحقيقات تشير إلى تخطيط الإيطاليين لسرقة المغربيين، قبل أن تنتهي العملية بإطلاق النار.
وكان المدعي العام، طالب بسجن الإيطاليين لمدة 28 سنة، إلا أن هيئة المحكمة كان لها رأي آخر، وقررت سجنهما مدى الحياة.
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