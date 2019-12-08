طرعان: تمديد حظر النشر في جريمة قتل فالح دحلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت محكمة الصلح في الناصرة، صباح اليوم الأحد، أمرا بتمديد حظر النشر في جريمة القتل التي سقط ضحيتها الشاب فالح نادر دحلة (36 عاما) من قرية طرعان.

وبموجب قرار المحكمة فقد جرى تمديد أمر حظر النشر لمدة 23 يوما، أي لغاية يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وكان دحلة قد توفي يوم 1 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، متأثرا بإصابته الحرجة إثر إصابته بعيارات نارية تعرّض لها خلال شجار عنيف بين عائلتين في القرية، تخلله حرق محلات تجارية وحاويات قمامة وإلقاء حجارة وإطلاق مفرقعات وإطلاق نار بالهواء.

وترك الفقيد خلفة زوجة ثاكل وطفلة. وقالت نورا دحلة، زوجة ضحية جريمة القتل، في حديث سابق لـ"عرب 48": "والله لم أتوقع يوما أن يصل العنف إلى بيتي، وأن يخطف مني زوجي، ورفيق دربي، ووالد ابنتي الوحيدة. أقسم أنه مظلوم ولا علاقة له بالعنف والجريمة".