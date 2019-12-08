باقة الغربية: مدفأة تتسبب بحريق في منزل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق داخل منزل مأهول في مدينة باقة الغربية، مساء أمس السبت.
وأفاد المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ، أن طاقمي إطفاء وإنقاذ أخمدا الحريق الذي شب داخل المنزل وتم إخراج الدخان الكثيف من المكان في باقة الغربية، إلى جانب التأكد من عدم وجود عالقين.
وأضاف أن الحريق لم يتسبب بإصابات إلا أنه خلّف أضرارا مادية جسيمة خاصة في غرفة الأطفال وغرفة الضيوف.
وذكر خبير الحرائق أن التحقيقات أظهرت أن الحريق شب في أعقاب ترك مدفأة أسلاك كهربائية مشغّلة قرب ملابس في زاوية الغرفة.
وناشدت سلطة الإطفاء والإنقاذ، المواطنين، مرة أخرى بأخذ الحيطة والحذر واتخاذ سبل الوقاية والأمان داخل المنازل، خصوصا مع حلول موسم الشتاء.
وختمت بالقول: "لا تتركوا المواقد، المدافئ أو وسائل التدفئة مشتعلة دون رقابة، وأبعدوها عن الأثاث والفراش والملابس أو أي جسم/ مادة قابلة للاشتعال".
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