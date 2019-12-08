زلفة: إصابة شخص في انقلاب دباب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص في حادث انقلاب دبّاب (تراكتورون) قرب مدخل بلدة زلفة في منطقة المُثلّث الشّمالي، صباح اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أن "المركز تلقى بلاغًا قرابة الساعة 08:00 حول انقلاب تراكتورون قرب مدخل بلدة زلفة. وعمل الطاقم الطبي على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب (45 عاما) والذي وصفت جراحه بالمتوسطة مع إصابة بالرأس، وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى 'هعيمك' في العفولة".

هذا، وباشرت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادث.