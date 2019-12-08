مجد الكروم: تمديد حظر النشر في جريمة القتل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت المحكمة أمر حظر النشر في جريمة القتل بقرية مجد الكروم التي راح ضحيتها ثلاثة شباب، وذلك لغاية يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
واقتُرفت جريمة القتل في مجد الكروم، يوم 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، سقط فيها كل من الشقيقين أحمد وخليل سامي مناع (30 و23 عاما) نتيجة تعرضهما لجريمة إطلاق نار، ومحمد يونس سبع (26 عاما) إثر تعرضه لجريمة طعن، فيما أصيب شاب ثالث (25 عاما) بجروح وصفت بالطفيفة.
يذكر أن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بلغ 89 قتيلا بينهم 11 امرأة، منذ مطلع العام 2019؛ علما بأن العام الماضي (2018)، شهد مقتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة.
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