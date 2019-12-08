سولسكاير: استعرضنا جودتنا واستغلينا سرعتنا بالهجوم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحدث مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جونار سولسكاير، عن فوز فريقه على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة السادسة عشر من الدوري.

وذكر سولسكاير، في تصريحات أبرزتها شبكة "فوكس سبورتس": "لقد كنا استثنائيين في بداية المباراة، حيث ذهبنا للهجوم كلما امتلكنا الكرة، وبدا الأمر كما لو كنا نستطيع تهديد مرماهم في كل مرة".

وأضاف "كان يمكن أن نسجل ثلاثة، أربعة، أو خمسة أهداف، وهذا يعود إلى ظهور اللاعبين بأداء جيد".

وتابع سولسكاير "بالنسبة لي كنا نواجه أفضل مدرب في العالم وأفضل فريق، من الصعب للغاية اللعب ضدهم، حيث إنك تجد اللاعبين قادمون من كل مكان".

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وواصل "كنا رائعين في الشوط الأول، خاصة في النصف ساعة الأولى ظهرنا بشكل ممتاز، واستعرضنا جودتنا واستغلال السرعة في الكرة الهجومية".

وأردف "لم نكن نلعب كرات مباشرة أو طويلة، ولكن كانت هناك تمريرات أرضية سريعة، وأنا مسرور جدًا من اللاعبين، إنهم يستحقون ذلك".

وأتم سولسكاير "نحن في تحسن طوال الوقت، واللاعبون يحصلون على خبرات".