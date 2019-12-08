ساعر: طالما يرأس نتنياهو الليكود لن تكون أغلبية لليمين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عبر عضو الكنيست غدعون ساعر، من حزب الليكود والذي أعلن أنه سينافس زعيم الحزب ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على رئاسة الحزب، عن معارضته لانتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة، تجري بين نتنياهو ورئيس كتلة "كاحول لافان"، بيني غانتس. وقال إنه طالما يقود نتنياهو الليكود لن تكون أغلبية لليمين في الكنيست.

وقال ساعر للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم الأحد، أن مقترح الانتخابات المباشرة "خطوة لا أمل لها بالنجاح في الأيام المعدودة المتبقية لولاية دورة الكنيست الحالية". وأضاف أنه "لا ينبغي تغيير طريقة الحكم بصورة خاطفة من أجل محاولة وضع سياسي آني". وتبقى ثلاثة أيام لانتهاء مهلة تفويض الكنيست بأن يشكل أعضاء أعضائه حكومة، لكن احتمال ذلك ضئيل جدا، ما يعني أن الكنيست سيحل نفسه بحلول منتصف ليلة الأربعاء – الخميس المقبلة.

واعتبر ساعر أن "الانتخابات المباشرة التي عارضها الليكود دائما وبحق، ألغيت قبل عدة سنوات. وهناك قرار لمركز الليكود ضد انتخابات كهذه. وعندما حاول (رئيس الحكومة السابق إيهود) أولمرت تغيير طريقة الحكومة، قال نتنياهو له وبحق إن ’طريقة الحكم ليست جرابات’. وما زلنا في النظام البرلماني، وتحتاج إلى أغلبية في الكنيست للتغيير. ومشكلتنا أننا فقدنا الأغلبية في الكنيست. وللأسف الشديد، فإنه طالما يستمر نتنياهو في قيادة الليكود، لن تكون لدينا أغلبية. وما تبقى هي خدع انتخابية بنظري".

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وتابع ساعر أنه "توجد جماهير بأكملها مستعدة لتأييد الليكود برئاستي، وهذه جماهير لا يصل نتنياهو إليها، ولذلك لا شك لدي بأننا كمعسكر قومي سنوسع قاعدتنا إذا حدث تغيير في القيادة. ووصلنا إلى مرحلة تستوجب تحولا وآملا جديدا آخر، وإلا سنبقى في طريق مسدود يمس بالدولة يوميا".

وحول دعوته لإجراء انتخابات داخلية على رئاسة الليكود، قال ساعر إن "الأمر الوحيد الذي أريده هو إبقاء الليكود في الحكم. وأي أحد بإمكانه المنافسة، ولذلك اقترحت التصويت الديمقراطي، وهذا هو الأمر الصحيح سياسيا والنزيه أيضا. ولا أتخيل أن حركة ديمقراطية مثل الليكود، وخاصة في الوضع السياسي الراهن، لا تجري انتخابات داخلية على رئاسة الليكود".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من الليكود، للإذاعة نفسها، إنه "ستجري انتخابات داخلية على رئاسة الليكود في حال ستجري انتخابات جديدة للكنيست، ونحن ما زلنا نعمل من أجل تشكيل حكومة وحدة. وإذا جرت انتخابات داخلية سأدعم نتنياهو. والليكود هو حزب يدعم زعماءه، ولا يسمح بالتآمر والإطاحة" بنتنياهو.