مدرب برشلونة: هاتريك ميسي أفضل احتفال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، سعادته بعد الفوز على ريال مايوركا بخماسية مقابل هدفين، ضمن أحداث الجولة السادسة عشر من الليغا.

وذكر فالفيردي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "في الشوط الأول خلقنا العديد من الفرص وسجلنا، لكننا استقبلنا هدفًا، وعليك أن تكون متُيقظًا دائمًا. كانت مباراة جيدة".

وأضاف "هدف سواريز؟ لقد كان مفاجأة، حيث توقعتها تمريرة لأحد زملائه، وتفاجأت بالكرة في الشباك حيث كان هدفا غير عادي، لقد أخبرته أنه كان بجانبه لاعبين لديهم فرصة أسهل، لكن الهدف غير معقول".

وتابع "ألينيا؟ هو يعمل بشكل جيد منذ البداية، ولاعب يعجبني، وفي وضع جيد ولديه إمكانيات في الهجوم والدفاع، وسيحصل على فرصته حيث ينتظرنا الكثير من المباريات".

وعن الكلاسيكو ضد ريال مدريد، أوضح "ليس وقته حاليًا، علينا أن ننتظر لأسبوع آخر للحديث عن هذه المباراة".

وحول أداء ليونيل ميسي، كشف "لقد كان احتفالا جيدًا بحصده للكرة الذهبية".

وأردف "ضد مايوركا نجحنا في أن نأخذ الخصم لمنطقة جزائه، مما سهل علينا عدم خروجهم بسرعة للهجوم العكسي، لكنهم سجلوا في شباكنا مرتين".

واستكمل "لقد ظهر التفاهم في الخط الهجومي، وبمرور المباريات يزداد التفاهم بشكل أفضل، وفي بداية الموسم تعرض ميسي وسواريز للإصابة، لكن الآن الجميع يعرف بعضه بشكل أفضل".

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وأوضح "النتيجة مهمة والأداء كذلك، حيث يجلب لنا ذلك التوازن، ويساعدنا كثيرًا في المرحلة الحالية".

وبسؤاله عن اعتماده على سيرجي روبيرتو كظهير أيمن، أجاب "تبدأ الموسم ولديك فكرة مُعينة، ويلعب اللاعبون بناء على ذلك، ونحن محظوظون بوجود سيميدو وواجي، ونريد أن يواصل روبيرتو تقديم أداء جيد، وهذه ليست مشكلة".

وتابع "وجود أسبوع هادئ سيساعدنا، وحقيقة أننا في غضون 3 أيام لن نضطر للعب مباراة حاسمة سيسمح لنا بإجراء بعض التغييرات يوم الثلاثاء ضد إنتر ميلان، ونحن نركز بشدة على البطولة، ولدينا 3 مباريات قبل التوقف".

ونوه "بالطبع نعيش أفضل لحظة لنا، والانتصار في المباريات له أهمية كبيرة، ويُظهر عملنا الذي نقوم به، وينتظرنا مباراة يوم الثلاثاء أمام إنتر ميلان، واختبار صعب ضد سوسبيداد".

وعن استقبال الأهداف، أوضح "هذه المرة الثالثة التي ننتصر فيها في ملعبنا بنتيجة 5-2، وليس من الشائع جدًا تكرار هذه النتيجة، ولا أحب استقبال الأهداف، لكن في الشوط الأول تمكنا من تسجيل الكثير من الأهداف، والأمر لا يتعلق بلاعب واحد بل هي مشكلة الفريق بأكمله".

وأردف "راكيتيتش والرحيل في الشتاء؟ ليس لدي أي خطط للسوق الشتوي لأنه لم يبدأ، ونهتم بكل مباراة تلو الأخرى، لأن الأمر يتعلق فقط بالفوز والمضي قدمًا، وسنرى ما سيحدث، وراكيتيتش يظهر بمستوى مميز، وهو محترف رائع".

وواصل "نحن سُعداء جدًا بأداء فرينكي دي يونغ والمرونة التي يتمتع بها، والأرقام التي يُحققها، ويمكن أن يكون لديه المزيد من الكمال، وهذا ما نطلبه".

واختتم "خط وسط أساسي؟ الاختيارات في خط الوسط تعتمد على المباريات وأداء اللاعبين، وإذا لعبنا مثل الأمس، فاللاعبون سيضمنون أماكنهم وحتى البدلاء فيدال وألينيا".