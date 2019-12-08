شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تزايد حوادث الإغتيال .. أمن عدن يصدر تعميم هام والان مع التفاصيل

الأحد 8 ديسمبر 2019 أصدرت السلطات الأمنية في العاصمة عدن، اليوم الأحد، تعميم هام، أبرزها منع تحرك الدراجات النارية ومنع حمل السلاح غير المرخص، وكذلك السيارات التي لا تحمل لوحات معدنية، داخل العاصمة عدن.

وأعلنت الأجهزة الأمنية أنها ستبدأ تنفيذ هذا التعميم ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل. Advertisements وأهابت الأجهزة الأمنية بالالتزام بهذه التعميمات ومساعدة القوات البواسل في إنجاح الحملة الأمنية الخاصة بالعاصمة عدن. وجاء هذا التعميم بعد تزايد حوادث الإغتيال، حيث سجل أمس السبت، ثلاث حالات إغتيال إستهدفت ضابط وجندي وإمراة .

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