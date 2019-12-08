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مليشيا الحوثي توافق على إطلاق سراح 10 صحفيين مقابل الإفراج عن أسرى

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 8 ديسمبر 2019

 وافقت مليشيا الحوثي المسلحة على إطلاق الصحفيين العشرة المختطفين لديها واشترطت لذلك افراج حكومة هادي المعترف بها دوليا إطلاق عشرة من إعلامييها أسرى لديها في تعز ومأرب.

وذكر رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين عبد الباسط غازي، أن الحوثيون وافقوا على اطلاق سراح الصحفيين العشرة وهي قائمة تضم عبد الخالق عمران ورفاقه مقابل اطلاق الشرعية عشرة اسرى منهم اعلاميين يعملون في قناة المسيرة التابعة لهم، منهم ثمانية في محافظة مأرب، واثنين في تعز.

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وأضاف المحامي غازي في منشور له على صفحته في فيسبوك أن ” اسماء قائمة التبادل لدى هيئة الدفاع وسيتم ارسالها لمسؤول التبادل عند الطلب”.

ويقبع الصحفيون العشرة في أحد سجون المليشيا منذ العام 2015.

 

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