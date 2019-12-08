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شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء مصري سوداني إثيوبي يعقد غداً في واشنطن والان مع التفاصيل
الأحد 8 ديسمبر 2019
يعقد غداً الإثنين، في العاصمة الأمريكية واشنطن، لقاء مصري سوداني إثيوبي في إطار جهود حل أزمة سد النهضة في إثيوبيا .
وقال وزير الري والموارد المائية المصرية أن الإجتماع سيضم وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا وسيعقد برعاية وزير الخزانة الأميركي ومشاركة البنك الدولي .
وأعلنت واشنطن تبنيها الوساطة بين اثيوبيا ومصر والسودان لبحث مفاوضات سد النهضة.
وأعلنت إثيوبيا قبولها بالوساطة الأميركية لحل أزمة مفاوضات السد، حيث أعلن نيبيات جيتاشيو الناطق باسم وزارة الخارجية الإثيوبية أن حكومة بلاده قبلت دعوة الولايات المتحدة لعقد اجتماع للنقاش حول السد.
وجاء تدخل واشنطن بعد أن أعلنت مصر وصول مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود بسبب وجود خلافات حول قواعد الملء والتشغيل للسد.
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