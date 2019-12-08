شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 25 مسلحا من طالبان جنوب أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل 25 مسلحا من حركة طالبان خلال عمليات متفرقة فى إقليمى "زابل وأوروزجان" بجنوب البلاد.

وقالت وزارة الدفاع، فى بيان أوردته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، إن 14 عنصرا على الأقل من طالبان لقوا مصرعهم خلال غارة جوية فى منطقة "شهرى صفا" بإقليم "زابل"، مضيفة أنه تم تدمير أسلحة وأجهزة متفجرة.

وذكر البيان، أن القوات الخاصة الأفغانية، شنت ليل أمس السبت، عملية فى مدينة "ترين کوت" عاصمة إقليم "أوروزجان" أسفرت عن مقتل 11 متمردا من الحركة، من بينهم قائدهم "ملا محمد أكبر متقى".

وتابع البيان، أن "العملية التى نُفذت فى "ترين كوت" كانت مدعومة من القوات الجوية ، حيث تمكنت القوات الخاصة من السيطرة على 4 معاقل تابعة لطالبان وحيازة مركبات وأسلحة."