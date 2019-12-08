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إصابة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة

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أصيب مواطنان بجروح فجر اليوم الأحد، بشظايا صواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية على مواقع في مدينة غزة وبلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد بأن مواطنين أصيبا بجروح بشظايا صاروخ أطلقته طائرة حربية إسرائيلية استهدف موقعاً غرب مدينة غزة، نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي موقعا جنوب شرق مدينة غزة، بصاروخين ما أوقع دماراً وخراباً في المكان دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واستهدفت طائرات حربية بثلاثة صواريخ على الأقل موقعاً شرق بلدة جباليا شمال القطاع، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين القريبة من المكان.

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