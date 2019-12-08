النفط: توزيع الغاز السائل مجانا لمواكب خدمة المتظاهرين في الناصرية والنجف

اعلنت وزارة النفط، اليوم الاحد، دعمها للمتظاهرين السلميين بتوزيع الغاز السائل لمواكب خدمة التظاهرات مجانا في محافظتي ذي قار والنجف، فيما اشارت الى توزيع ٢٠٠ لتر من النفط الابيض لعوائل الشهداء مجاناً.
وأوضحت أنها قامت أيضا "بتوزيع منتوج للنفط الأبيض على عوائل شهداء المظاهرات في محافظة ذي قار بواقع (٢٠٠) لتر لكل عائلة شهيد مجاناً".
وبينت الوزارة ان "ذلك جاء بتوجيه وزارة النفط ومتابعةوكيل مدير عام شركة التوزيع الذي شدد على ضرورة دعم المتظاهرين ، ووجه ملاكات الشركة في جميع الفروع ببذل الجهود الحثيثة في توفير كافه المشتقات النفطيه بسهولة وانسيابية عالية".
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