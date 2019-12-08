النفط: توزيع الغاز السائل مجانا لمواكب خدمة المتظاهرين في الناصرية والنجف

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن شركة توزيع المنتجات النفطية شرعت بمساندة المتظاهرين السلميين في محافظتي النجف الأشرف وذي قار من خلال قيام ملاكاتها في فروعها بالمحافظتين بحملة واسعة لتوزيع أسطوانات الغاز السائل ( مجاناً ) على المواكب التي تقدم الخدمات المختلفة للأخوة المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم الشرعية والمنتشرة في ساحات التظاهر".وأوضحت أنها قامت أيضا "بتوزيع منتوج للنفط الأبيض على عوائل شهداء المظاهرات في محافظة ذي قار بواقع (٢٠٠) لتر لكل عائلة شهيد مجاناً".

وبينت الوزارة ان "ذلك جاء بتوجيه وزارة النفط ومتابعةوكيل مدير عام شركة التوزيع الذي شدد على ضرورة دعم المتظاهرين ، ووجه ملاكات الشركة في جميع الفروع ببذل الجهود الحثيثة في توفير كافه المشتقات النفطيه بسهولة وانسيابية عالية".