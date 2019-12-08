علاوي: حفلات القتل لن تؤدي إلى استقرار العراق

قال رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، اليوم الأحد، إن حفلات القتل الحرام التي تُقيمها العصابات الإجرامية على حساب أرواح الشباب العراقي الثائر لن تؤدي إلى استقرار البلاد وتحقيق روح الأخوة والتسامح.

وأشار علاوي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "إلى أن تلك العصابات، ربما تستغل غياب دور الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، الذي أصبح لافتاً للنظر".

ودعا علاوي، في وقت سابق، إلى تشكيل حكومة مصغرة "حكومة أقوياء" تختار مفوضية انتخابات مستقلةٍ ونزيهةٍ بحق، "لا على الورق" لتشرف على إجراء انتخابات مبكرة، وفق قانون انتخابات منصف وعادل".