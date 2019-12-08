قال رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، اليوم الأحد، إن حفلات القتل الحرام التي تُقيمها العصابات الإجرامية على حساب أرواح الشباب العراقي الثائر لن تؤدي إلى استقرار البلاد وتحقيق روح الأخوة والتسامح.
ودعا علاوي، في وقت سابق، إلى تشكيل حكومة مصغرة "حكومة أقوياء" تختار مفوضية انتخابات مستقلةٍ ونزيهةٍ بحق، "لا على الورق" لتشرف على إجراء انتخابات مبكرة، وفق قانون انتخابات منصف وعادل".
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية فتح تحقيق في الحادث، وقالت إنه أسفر عن مقتل 4 متظاهرين وإصابة 80.
كانت هذه تفاصيل خبر علاوي: حفلات القتل لن تؤدي إلى استقرار العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.