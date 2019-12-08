نحو 14 ألف ايراني يتنافسون في الانتخابات البرلمانية

أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية إسماعيل موسوي، أن 13 ألفا و 896 شخصا ترشحوا للانتخابات البرلمانية المقررة في 21 فبراير/ شباط المقبل.
وقال موسوي، في تصريحات صحفية بعد انتهاء مهلة تسجيل المترشحين للانتخابات البرلمانية، إن العدد النهائي للمترشحين سيتم الإعلان عنه الأحد، مضيفا، أن بين المترشحين 12 ألفا و291 رجلا وألف و605 سيدات.
وأوضح أن 601 من المترشحين أي 4% يحملون شهادات حوزوية و14% شهادة الدكتوراه و77% شهادة الماجستير، والبقية من حملة شهادة البكالوريوس وما دون ذلك.
وأوضح أن 601 من المترشحين أي 4% يحملون شهادات حوزوية و14% شهادة الدكتوراه و77% شهادة الماجستير، والبقية من حملة شهادة البكالوريوس وما دون ذلك.
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