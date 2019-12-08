خمس دول من بينها العراق تستورد الحمضيات من تركيا

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية نقلاً عن قاتشماز أن "حجم صادرات تركيا من الحمضيات، بلغ مليونين و230 ألف طن، مسجلا إيرادات بـ560 مليون دولار، منذ مطلع العام الحالي".

وأضاف، أن "الحمضيات تشكل 36 بالمئة من صادرات تركيا من الخضار والفواكه الطازجة"، مبينا أن" 55 بالمئة من صادرات الحمضيات في الفترة بين كانون الثاني، وتشرين الثاني من العام الحالي، ذهبت إلى رابطة الدول المستقلة، و20 بالمئة إلى دول الاتحاد الأوروبي، و19 بالمئة إلى الشرق الأوسط".



وأشار قاتشماز، إلى أن "غالبية الصادرات ذهبت إلى روسيا وأوكرانيا والعراق ورومانيا وبولندا"، معربا عن "رغبته في رفع الصادرات إلى دول الشرق الأقصى".

يذكر ان العراق يستورد الكثير من الخضر والفواكه من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، فيما تسعى وزارة الزراعة للحد من هذه الاستيرادات عبر دعم المنتج المحلي.