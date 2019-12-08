أعلن رئيس مجلس الحمضيات الوطني بولاية مرسين التركية، كمال قاتشماز، الأحد، أن خمس دول من بينها العراق تستورد الحمضيات من تركيا.
وأضاف، أن "الحمضيات تشكل 36 بالمئة من صادرات تركيا من الخضار والفواكه الطازجة"، مبينا أن" 55 بالمئة من صادرات الحمضيات في الفترة بين كانون الثاني، وتشرين الثاني من العام الحالي، ذهبت إلى رابطة الدول المستقلة، و20 بالمئة إلى دول الاتحاد الأوروبي، و19 بالمئة إلى الشرق الأوسط".
وأشار قاتشماز، إلى أن "غالبية الصادرات ذهبت إلى روسيا وأوكرانيا والعراق ورومانيا وبولندا"، معربا عن "رغبته في رفع الصادرات إلى دول الشرق الأقصى".
يذكر ان العراق يستورد الكثير من الخضر والفواكه من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، فيما تسعى وزارة الزراعة للحد من هذه الاستيرادات عبر دعم المنتج المحلي.
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