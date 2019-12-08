نائبة تدعو إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لكليات المجموعة الطبية الحكومية بنسبة 100%

دعت النائبة عالية نصيف، الأحد، وزارة التعليم العالي إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لكليات المجموعة الطبية الحكومية بنسبة مئة بالمئة، متهمة الوزارة بـ"مخالفة" مادتين دستورتين حينما قررت زيادة الطاقة الاستيعابية للكليات الأهلية فقط.

وقالت نصيف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المادتين 14 و16 من الدستور تنصان على أن العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات وأن تكافؤ الفرص مكفول لكل العراقيين، وبالتالي لقد خالفت الوزارة أهم مادتين دستوريتين عندما قررت زيادة الطاقة الاستيعابية لكليات المجموعة الطبية الأهلية فقط بنسبة مئة بالمئة، ومعروف أن هذه الكليات أجورها مرتفعة جداً، فهل بالإمكان أن يدرس فيها طالب أبوه يعمل كاسباً وأمه ربة بيت؟ أو حتى إذا كان (له) أبوان موظفان؟ وبالتالي من سيقدم للدراسة فيها هم أبناء العوائل الغنية فقط أو التي اضطرت لبيع سيارة او ذهب أو اقترضت المال".



وأضافت نصيف، أن "هذه الخطوة يجب أن ترافقها زيادة بنسبة مئة بالمئة أيضاً في عدد المقبولين في كليات المجموعة الطبية الحكومية المجانية لضمان المساواة وتكافؤ الفرص ورفع الظلم عن العديد من الطلبة الذين معدلاتهم من تسعين فما فوق وظروفهم المادية تمنعهم من تحقيق طموحهم من خلال الكليات الأهلية"، متابعةً أن "العديد من الشكاوى وصلت الينا من أهالي الطلبة الذين يطالبون بتحقيق العدالة وتطبيق هذا القرار على الكليات الحكومية، وبخلاف ذلك سيذهب الأمر إلى تفسيرات أخرى وفق ما جاء في الشكاوى".



وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت، الأربعاء (4 كانون الأول 2019)، زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات الأهلية وبنسبة ١٠٠% "وفق المعادلات الأصولية".