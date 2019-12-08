الانواء الجوية : امطار وعواصف رعدية غدا الاثنين

توقعت هيئة الانواء الجوية، الاحد، عن تساقط امطار مصحوبة بعواصف رعدية غدا الاثنين.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "الطقس سيكون غد الاثنين في المنطقة الوسطى غائم جزئي ويكون غائم في الاقسام الغربية مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة فيها وحدوث عواصف رعدية احياناً", مبينة ان "درجات الحرارة سترتفع قليلا".
واضافت الهيئة ان "الطقس سيكون في المنطقة الشمالية غائم مصحوب بتساقط امطار متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية", مشيرة الى ان "الطقس سيكون في المنطقة الجنوبية صحو الى غائم جزئي وبدون تغيير في درجات الحرارة".
واضافت الهيئة ان "الطقس سيكون في المنطقة الشمالية غائم مصحوب بتساقط امطار متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية", مشيرة الى ان "الطقس سيكون في المنطقة الجنوبية صحو الى غائم جزئي وبدون تغيير في درجات الحرارة".
يذكر ان البلاد شهدت ومنذ شهر كانون الاول تساقط امطار متوسطة وغزيرة في معظم المحافظات العراقية، فيما اعلنت وزارة الموارد المائية استعدادها لاستقبال المياه عبر السدود والخزانات.
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