استطلاعات: تقدم "المحافظين" ببريطانيا قبل انتخابات الخميس

يتجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الانتخابات المقررة، الخميس المقبل، متصدرا استطلاعات الرأي العام، وإن كانت بعضها يشير لصعوبة فوزه بأغلبية برلمانية.

وأشارت 4 استطلاعات للرأي إلى تقدم حزب المحافظين بزعامة جونسون على حزب العمال المعارض بفارق يتراوح بين 8 نقاط و15 نقطة قبل 5 أيام من الانتخابات التي ستجرى في 12 ديسمبر/كانون الأول. ‭‭ ‬‬

وذكرت مؤسسة سافانتا كومريس لاستطلاعات الرأي أن تقدم حزب جونسون على العمال تقلص إلى 8 نقاط من 10 نقاط سجلها في استطلاع سابق نشر يوم الأربعاء.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة يوجوف لصالح صحيفة صنداي تايمز أن حزب المحافظين عزز تقدمه على حزب العمال قليلا إلى 10 نقاط.

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وقال المحرر السياسي لصحيفة صنداي تايمز تيم شيبمان على تويتر إن نسبة التأييد للمحافظين استقرت عند 43% بزيادة نقطة واحدة في حين ظل حزب العمال دون تغيير عند 33%.

وشمل استطلاع يوجوف 1680 شخصا وأجري يومي 5 و6 من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأضاف أن حزب المحافظين في طريقه للفوز بالأغلبية في البرلمان، لافتا إلى أن استطلاعا لمؤسسة داتا براكسيس توقع حصول المحافظين على 344 مقعدا مقابل 221 مقعدا لحزب العمال.

في الوقت ذاته أظهر استطلاع‭‭ ‬‬لمؤسسة دلتابول أجرته لصالح صحيفة ذا ميل أون صنداي أن حزب المحافظين يتقدم بفارق 11 نقطة على حزب العمال رغم حدوث تقلص طفيف في تقدمه.

وأشار الاستطلاع إلى حصول المحافظين على نسبة 44% من التأييد بانخفاض نقطة واحدة وصعود العمال نقطة ليصل إلى 33%.

وحصل حزب الديمقراطيين الأحرار المعارض للخروج من الاتحاد الأوروبي على 11% بانخفاض 4 نقاط.