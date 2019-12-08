مصادرة سلاح واعتقال 11 شخصا قبل مسيرة احتجاجية بهونج كونج

ألقت شرطة هونج كونج، الأحد، القبض على 11 شخصا؛ لحيازتهم سلاح دون ترخيص، قبيل ساعات من بدء مسيرة يوم حقوق الإنسان، التي من المتوقع أن تجتذب حشودا كبيرة.

وتعد هذه أول مرة تعلن فيها الشرطة عن مصادرة سلاح (مسدس من طراز جلوك وأكثر من 100 رصاصة) بسبب العزم على استخدامه في أحداث تتعلق بالمظاهرات الاحتجاجية المتواصلة منذ يونيو/حزيران الماضي.

وقالت الشرطة عبر حسابها على فيسبوك إنها "تلقت معلومات تشير إلى أن شخصا ما كان قد شارك في تجمع غير قانوني من قبل يعتزم شن هجوم على الشرطة باستخدام أسلحة اليوم".

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والجمعة، أكد نج لوك تشون المسؤول بشرطة هونج كونج، في مؤتمر صحفي، أنه على الرغم من أن الشرطة وافقت على تنظيم المسيرة، إلا أنه سوف يتم وقفها في حال اندلعت أي أعمال عنف.

ويشار إلى أن المسيرات السابقة التي نظمتها جبهة حقوق الإنسان المدنية في هونج كونج، اجتذبت نحو مليون إلى مليوني شخص، يطالبون بالحفاظ على الحكم الذاتي لهونج كونج.

وتعد هذه أول مسيرة منذ فوز المعسكر المؤيد للديمقراطية باكتساح في انتخابات مجالس المقاطعات التي أجريت نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكانت الشرطة قد حظرت عدة مظاهرات نظمتها الجبهة خلال البضعة أشهر الماضية، ولكن مسيرة اليوم تعد الأولى التي توافق عليها السلطات منذ 18 أغسطس/آب الماضي.